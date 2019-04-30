Полицейские в Новой Зеландии проверяют сообщение о взрывчатке в Крайстчерче

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-30T08:47:53+03:00

По данным местных СМИ, взрывное устройство может находится в одном из жилых домов города

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Полиция Новой Зеландии отреагировала на сообщение о взрывчатке в одном из районов города Крайстчерч. Напомним, в марте этого там произошел крупный теракт. На данный момент полицейские кордоны выставлены в районе Филлипстаун.

Отряд взрывотехников, полиция и пожарная бригада прибыли к одному из пустующих домов в пригороде Крайстчера во вторник в 15:15 местного времени (07:15 мск) после получения информации о взрывчатке. Об этом сообщило агентство Stuff. Известно, что жители соседних домов были оперативно эвакуированы на время работы саперов.

Агентство также сообщило, что месте инцидента находится около 10 машин полиции и порядка 20 офицеров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 15 марта этого года группа вооруженных людей ворвалась одновременно в несколько мечетей Крайстчерча и устроила расстрел прихожан. Сами преступники - трое мужчин и одна женщина - задержаны. Среди них есть по меньшей мере один уроженец Австралии, который является сторонником теории превосходства белой расы.

Стрельба в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия.

ИСТОЧНИК KP.RU