2019-03-15T13:05:46+03:00
Происшествия

Власти новозеландского Крайстчерча сняли режим ЧП после стрельбы в мечетях

Студентам разрешили покинуть учебные заведения, однако остальных жителей города попросили не выходить на улицу без крайней необходимости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ситуация в городе все еще остается напряженнойСитуация в городе все еще остается напряженнойФото: REUTERS
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Власти новозеландского города Крайстчерч провинции Кентербери отменили режим чрезвычайного положения, который был введен после серии терактов в местных мечетях. Тысячи студентов наконец-то смогли покинуть учебные заведения и вернуться домой. При этом жителей попросили все же пока не выходить на улицу без крайней необходимости.

Несмотря на то, что правоохранители объявили о поимке всех причастных к стрельбе в Крайстчерче, ситуация в городе по-прежнему остается напряженной. Все общественные и спортивные мероприятия отменены, работа местного аэропорта нарушена - рейсы осуществляются с большими задержками, а доступ к скверам у атакованных ранее мечетей Аль-Нур и Линвуд все еще закрыт.

При этом согласно данным телеканала Television New Zealand, к месту трагедии приходят все больше людей, выражающих свои соболезнования родным погибших с помощью белых лилий.

"Нам по-прежнему не ясны мотивы преступников и их точные намерения, поэтому мы просим всех воздержаться от посещения общественных мест, и особенно это касается мечетей, до особого уведомления", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице полиции города в Twitter.

Напомним, что утром 15 марта группа вооруженных людей ворвалась одновременно в несколько мечетей Крайстчерча и устроила расстрел прихожан. К настоящему моменту известно о 49 погибших. Сами преступники - трое мужчин и одна женщина - задержаны. Среди них есть по меньшей мере один уроженец Австралии, который является сторонником теории превосходства белой расы.

Сайт kp.ru писал о том, что этот мужчина по имени Брентон Таррант прямо перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание оставленное известным террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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