Власти новозеландского Крайстчерча сняли режим ЧП после стрельбы в мечетях
Власти новозеландского города Крайстчерч провинции Кентербери отменили режим чрезвычайного положения, который был введен после серии терактов в местных мечетях. Тысячи студентов наконец-то смогли покинуть учебные заведения и вернуться домой. При этом жителей попросили все же пока не выходить на улицу без крайней необходимости.
Несмотря на то, что правоохранители объявили о поимке всех причастных к стрельбе в Крайстчерче, ситуация в городе по-прежнему остается напряженной. Все общественные и спортивные мероприятия отменены, работа местного аэропорта нарушена - рейсы осуществляются с большими задержками, а доступ к скверам у атакованных ранее мечетей Аль-Нур и Линвуд все еще закрыт.
При этом согласно данным телеканала Television New Zealand, к месту трагедии приходят все больше людей, выражающих свои соболезнования родным погибших с помощью белых лилий.
"Нам по-прежнему не ясны мотивы преступников и их точные намерения, поэтому мы просим всех воздержаться от посещения общественных мест, и особенно это касается мечетей, до особого уведомления", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице полиции города в Twitter.
Напомним, что утром 15 марта группа вооруженных людей ворвалась одновременно в несколько мечетей Крайстчерча и устроила расстрел прихожан. К настоящему моменту известно о 49 погибших. Сами преступники - трое мужчин и одна женщина - задержаны. Среди них есть по меньшей мере один уроженец Австралии, который является сторонником теории превосходства белой расы.
Сайт kp.ru писал о том, что этот мужчина по имени Брентон Таррант прямо перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание оставленное известным террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.
Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU