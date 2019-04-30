Гендиректор Xiaomi проспорил почти 150 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-30T13:04:16+03:00

Лэй Цзюнь ставил на то, что доходы его компании будут выше, чем показатели производителя кондиционера Gree Electric

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Основатель и генеральный директор корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (148,4 миллиона долларов) главе компании – производителю кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу

В декабре 2013 года в эфире одного из телеканалов Цзюнь заявил, что доходы его корпорации через пять лет превысят показатели Gree Electric. Глава Xiaomi предложил поспорить на юань, но Минчжу поднял ставку до миллиарда юаней. Конкретные показатели дохода указаны не были.

«Пусть вся страна будет свидетелем, если за пять лет наши доходы превзойдут ваши, Дун, пожалуйста, заплатите мне один юань», - сказал Лей. «Давайте поставим 1 миллиард», - ответил Минчжу.

В воскресенье производитель кондиционеров сообщил о выручке, которая составила 198 миллиардов юаней за 2018 год, что примерно на 20 миллиардов юаней больше, чем заработала Xiaomi за тот же период.

Ранее сайт kp.ru о том, что корпорация Xiaomi прекратят выпуск мобильных телефонов под собственным брендом, изменив название смартфонов на Pocophone.

ИСТОЧНИК KP.RU