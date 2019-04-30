СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-30T14:06:47+03:00

Песков объяснил, почему на парад 9 мая не приедут иностранные лидеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России отметил, что зарубежных политиков приглашают лишь на юбилейные мероприятия

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему на предстоящем праздничном параде 9 мая не будут присутствовать лидеры зарубежных стран.

- Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году, - объяснил Песков.

Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что зарубежных политиков приглашают лишь на юбилейные мероприятия.

При этом Песков отметил, что Песков, что "в следующем году будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату", сообщает "ТАСС".

- Это будет год, действительно, особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств, - заметил Дмитрий Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне на Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы. В репетиции парада Победы приняли участие более 13 тысяч военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU