2019-04-30T15:48:12+03:00
Политика

Порошенко и Зеленский отреагировали на результаты выборов президента Украины

Ранее украинский ЦИК официально объявил итоги второго тура президентской гонки
Марина ВЕНЦОВА
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Порошенко и Зеленский отреагировали на результаты выборов президента на УкраинеПорошенко и Зеленский отреагировали на результаты выборов президента на УкраинеФото: REUTERS
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Действующий президент Украины Петр Порошенко, после оглашения Центральной избирательной комиссией результатов выборов главы государства, поблагодарил украинский народ за возможность служить ему.

«Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации», - написал он в «Фейсбуке».

При этом избранный президент Владимир Зеленский после оглашения результатов написал, что начинает подготовку к инаугурации. «Мы официально победили во втором туре выборов президента Украины! Ждем инаугурацию!», - говорится в сообщении «Команды Зе».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные итоги второго тура выборов президента Украины 2019 года, который прошел в 21 апреля. Владимира Зеленского официально объявили президентом страны. Согласно данным ЦИК, кандидат от партии «Слуга народа» Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов. Его оппонента действующего главу Украины Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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