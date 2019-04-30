2019-04-30T16:38:34+03:00
Общество

Ярмольник заплатит более 430 тысяч рублей компенсации за поврежденную машину Федеральной службы охраны

Кроме того, суд в Москве взыскал с актера 7 тысяч рублей государственной пошлины
Марина ВЕНЦОВА
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Актер Леонид ЯрмольникАктер Леонид ЯрмольникФото: Евгения ГУСЕВА
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Актер Леонид Ярмольник заплатит компенсацию в 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны (ФСО) за поврежденный в дорожно-транспортном происшествии автомобиль ведомства Mercedes Benz. Такое решение вынес во вторник, 30 апреля, Хамовнический суд Москвы.

"Исковые требования ФСО России к Ярмольнику Леониду Исааковичу удовлетворить частично, взыскать с Ярмольника в пользу истца 432 тысячи рублей", - приводит ТАСС слова судьи Руслана Петручака. Кроме того, суд взыскал с актера 7 тысяч рублей государственной пошлины в бюджет России.

Ранее сайт kp.ru писал, что ФСО России подала в суд на актера Леонида Ярмольника из-за ДТП 2016 года. Ведомство потребовало взыскать с артиста более 800 тысяч рублей за поврежденный автомобиль Mercedes.

Напомним, на Кутузовском проспекте в Москве в октябре 2016 года по вине Ярмольника произошла авария с участием нескольких машин. Среди них оказался автомобиль Mercedes Benz, принадлежащий ФСО. Машина была отремонтирована. Однако страховая компания покрыла только часть ремонта, оставшуюся сумму затрат, размер которых составил немного более 830 тысяч рублей, истец просил взыскать с виновника ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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