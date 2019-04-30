2019-04-30T18:27:40+03:00
Общество

Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале мая

Лучшим временем для выезда из столицы будет вторник до 15:00 или после 22:00, а также среда до 08:00
Марина ВЕНЦОВА
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Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале маяЦентр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале маяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей, которые намерены провести майские праздники на даче, о «беспощадных» пробках на выездах из города.

«От майских праздников нас отделяет только одно - предпервомайские пробки, - говорится в сообщении ЦОДД в «Твиттере». - Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком».

При этом в Центре организации дорожного движения добавили, что самым оптимальным времени для выезда из города будет: до 15:00 либо после 22:00 во вторник, 30 апреля, или 1 мая, в среду, до 08:00.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что первые дни майских праздников в Москве будут довольно прохладными. Однако уже с 3 числа температура воздуха повысится и в городе потеплеет. Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в среду и четверг (1 и 2 мая) в столице будет ясно, но дневная температура составит не больше плюс 16 градусов. В пятницу станет несколько теплее и столбики термометров окажутся в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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