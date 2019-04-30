2019-04-30T22:55:04+03:00
Общество

Посол США посетил задержанного в России за шпионаж Пола Уилана

Обвиняемый был задержан в Москве 28 декабря 2018 года
Марина ВЕНЦОВА
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Задержанный гражданин США Пол УиланЗадержанный гражданин США Пол УиланФото: REUTERS
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Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман посетил во вторник, 30 апреля, американца Пола Уилана, который был задержан в России за шпионаж.

«В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - говорится в сообщении американского посольства в «Твиттере».

Адвокат задержанного в Москве гражданина США и некоторых других стран Пола Уилана, как ранее писал сайт kp.ru, заявлял, что в России американца обвиняют в сборе секретных сведений в пользу Вашингтона.

Напомним, Пол Уилан был задержан 28 декабря прошлого года в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Лефортовский суд 22 февраля продлил срок его ареста до 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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