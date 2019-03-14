2019-03-14T12:19:13+03:00
Общество

Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США

Американец был задержан 28 декабря 2018 года в Москве
Екатерина БОЛГОВА
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Задержанный гражданин США Пол УиланЗадержанный гражданин США Пол УиланФото: REUTERS
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Адвокат задержанного в Москве гражданина США и некоторых других стран Пола Уилана заявил, что в России его обвиняют в сборе секретных сведений в пользу Соединенных Штатов.

"ФСБ считает, что мой подзащитный Пол Уилан собирал информацию в пользу спецслужб Соединенных Штатов Америки", - сказал адвокат Владимир Жеребенков, передает ТАСС.

Напомним, американца (а также подданного Великобритании и гражданина Канады и Ирландии) задержали в Москве 28 декабря прошлого года. В отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. 22 февраля Лефортовский суд продлил срок его арест до 28 мая. 14 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката на продление ареста.

Сайт kp.ru ранее сообщал подробности биографии Пола Уилана и его общения с молодыми российским военнослужащими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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