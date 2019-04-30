Захарова: если США не прекратят вмешиваться в дела Венесуэлы, то это приведет к коллапсу

СЕГОДНЯ 23:24 2019-04-30T23:24:23+03:00

По словам официального представителя МИД России, в Вашингтоне целый ряд политиков не видит пагубности этого пути

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что вмешательство Вашингтона в суверенные дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации.

«В Вашингтоне целый ряд политических деятелей не видит пагубности этого пути, в который они сами загоняют всю эту историю. Это странно, потому что это видят уже все, - приводит ТАСС ее слова. - Если Вашингтон будет дальше реализовывать попытку вмешательства во внутренние дела <...> это может привести к коллапсу ситуации».

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти сторонниками Гуаидо.

Со своей стороны власти Боливарианской республики, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили о том, что предотвратили государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей».

ИСТОЧНИК KP.RU