2019-04-30T23:24:23+03:00
Политика

Захарова: если США не прекратят вмешиваться в дела Венесуэлы, то это приведет к коллапсу

По словам официального представителя МИД России, в Вашингтоне целый ряд политиков не видит пагубности этого пути
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что вмешательство Вашингтона в суверенные дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации.

«В Вашингтоне целый ряд политических деятелей не видит пагубности этого пути, в который они сами загоняют всю эту историю. Это странно, потому что это видят уже все, - приводит ТАСС ее слова. - Если Вашингтон будет дальше реализовывать попытку вмешательства во внутренние дела <...> это может привести к коллапсу ситуации».

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти сторонниками Гуаидо.

Со своей стороны власти Боливарианской республики, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили о том, что предотвратили государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия не заинтересована в эскалации напряженности с США
Болтон: Трамп хочет «мирного перехода власти к Гуаидо»
Посол США посетил задержанного в России за шпионаж Пола Уилана
Владивосток поздравил Севастополь с 75-летием освобождения от фашистов, записав песню
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности приметь оружие
Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии
На юго-востоке Москвы грузовик провалился под грунт после аварии
Эрдоган: проект F-35 обречен на провал без участия Анкары
Зеленский объявил публичный конкурс на должность советника президента Украины
Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ
Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Ливии
В Санкт-Петербурге 30 ветеранов, блокадников и узников концлагерей получили новые квартиры
Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине под Мариуполем
В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативой
Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ
Зеленский о Путине: видел, но не знаком
Трамп подал иск против немецкого Deutsche Bank
Бутина сообщила о возможной подаче апелляции
Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале мая
Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито
Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus
Болтон: Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле
Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"
Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах
В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»