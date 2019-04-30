Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности приметь оружие
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес завил во вторник, 30 апреля, о готовности применить оружие в случае необходимости на фоне попытки военного переворота.
"Те, кто придут к [президентскому дворцу] Мирафлорес ради насилия, будут побеждены насилием, - приводит его слова портал El Nacional. - Если будет нужно применить оружие, мы его применим".
Ранее сайт kp.ru писал, что власти Боливарианской республики сообщили о том, что предотвратили государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей». По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса к попытке госпереворота «добавились и убийственные ультраправые».
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти сторонниками Гуаидо.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU