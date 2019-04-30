Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности приметь оружие

СЕГОДНЯ 21:53 2019-04-30T21:53:42+03:00

По словам, министра оборонного ведомства Падрино Лопес такие действия будут ответным шагом на насилие

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес завил во вторник, 30 апреля, о готовности применить оружие в случае необходимости на фоне попытки военного переворота.

"Те, кто придут к [президентскому дворцу] Мирафлорес ради насилия, будут побеждены насилием, - приводит его слова портал El Nacional. - Если будет нужно применить оружие, мы его применим".

Ранее сайт kp.ru писал, что власти Боливарианской республики сообщили о том, что предотвратили государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей». По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса к попытке госпереворота «добавились и убийственные ультраправые».

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти сторонниками Гуаидо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU