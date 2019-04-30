Россия не заинтересована в эскалации напряженности с США

СЕГОДНЯ 23:47 2019-04-30T23:47:18+03:00

Как отметил посол РФ в США, Москва предлагала Вашингтону вместе подойти к решению вопроса прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что РФ не заинтересована в эскалации напряженности с США.

«Мы не заинтересованы в эскалации напряженности», - приводит его слова РИА Новости, которые он сказал в ответ на просьбу прокомментировать готовящийся выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом Антонов добавил, что ответ Москвы на выход США из Договора построен таким образом, чтобы не втягивать РФ в дорогостоящую гонку вооружений. "Мы не хотим начинать никакую войну, никакую гонку вооружений", - подчеркнул он.

Кроме того, посол России в США также отметил, что РФ предлагала Соединенным Штатам вместе подойти к решению данного вопроса. Однако, по его словам, все предложения были отвергнуты.

Напомним, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ДРСМД. Спустя месяц, в ответ на это, российская сторона также решила приостановить участие в данном соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU