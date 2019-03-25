Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним документом
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может совершенно спокойно может трансформироваться в многостороннее международное соглашение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - подчеркнул он в интервью газете "Известия".
Патрушев отметил, что Вашингтон, приостанавливая свое участие в договоре, не предоставил ни одного доказательства нарушения Москвой своих обязательств по ДРСМД. При этом из США отказались отвечать на обеспокоенность РФ по нарушениям соглашения с американской стороны
Глава Совбеза отметил, что Соединенные Штаты просто заявили, что ДРСМД "не соответствует современным реалиям", поскольку его действие не распространяется на другие страны с ядерным арсеналом ракет средней и меньшей дальности.
"Американская сторона даже не попыталась начать переговорный процесс в целях модернизации или переформатирования договора", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. При этом он отметил, что Вашингтон рассчитывает наладить отношения с Москвой после достижения новых договоренностей по контролю над вооружениями. Спустя месяц российская сторона также решила приостановить участие в соглашении.
ИСТОЧНИК KP.RU