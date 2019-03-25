2019-03-25T04:39:17+03:00
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним документом

Глава Совбеза РФ пояснил, что нет никаких правовых препятствий для изменения формата договора
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может совершенно спокойно может трансформироваться в многостороннее международное соглашение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - подчеркнул он в интервью газете "Известия".

Патрушев отметил, что Вашингтон, приостанавливая свое участие в договоре, не предоставил ни одного доказательства нарушения Москвой своих обязательств по ДРСМД. При этом из США отказались отвечать на обеспокоенность РФ по нарушениям соглашения с американской стороны

Глава Совбеза отметил, что Соединенные Штаты просто заявили, что ДРСМД "не соответствует современным реалиям", поскольку его действие не распространяется на другие страны с ядерным арсеналом ракет средней и меньшей дальности.

"Американская сторона даже не попыталась начать переговорный процесс в целях модернизации или переформатирования договора", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. При этом он отметил, что Вашингтон рассчитывает наладить отношения с Москвой после достижения новых договоренностей по контролю над вооружениями. Спустя месяц российская сторона также решила приостановить участие в соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Демократов в Конгрессе США разочаровали итоги расследования Мюллера
В Москве водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
"Лучший учитель в мире" получил в Дубае премию в один миллион долларов
В Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня"
Более 360 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" за сутки
Из музея в мечеть: Эрдоган хочет изменить статус собора Святой Софии
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта
Турция поставит вопрос о Голанских высотах на заседании Генассамблеи ООН
УЕФА представил талисман чемпионата Европы-2020 года
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Пушков: "Демократы уже твердят, что Трамп повлиял на Мюллера"
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
Песков: В Кремле пока не видели доклад по расследованию Мюллера
Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах
Мюллер в ходе расследования выяснил, что Трамп не совершал преступлений
После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек
Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
В конгрессе США заявили о неизбежности импичмента Трампа
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС
Группа российских военных прибыла в Венесуэлу
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим