Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним документом

СЕГОДНЯ 04:39 2019-03-25T04:39:17+03:00

Глава Совбеза РФ пояснил, что нет никаких правовых препятствий для изменения формата договора

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может совершенно спокойно может трансформироваться в многостороннее международное соглашение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - подчеркнул он в интервью газете "Известия".

Патрушев отметил, что Вашингтон, приостанавливая свое участие в договоре, не предоставил ни одного доказательства нарушения Москвой своих обязательств по ДРСМД. При этом из США отказались отвечать на обеспокоенность РФ по нарушениям соглашения с американской стороны

Глава Совбеза отметил, что Соединенные Штаты просто заявили, что ДРСМД "не соответствует современным реалиям", поскольку его действие не распространяется на другие страны с ядерным арсеналом ракет средней и меньшей дальности.

"Американская сторона даже не попыталась начать переговорный процесс в целях модернизации или переформатирования договора", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. При этом он отметил, что Вашингтон рассчитывает наладить отношения с Москвой после достижения новых договоренностей по контролю над вооружениями. Спустя месяц российская сторона также решила приостановить участие в соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU