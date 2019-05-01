Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-01T11:43:38+03:00

Президент России отметил, что за последнее время отношения между странами получили значительное развитие

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Президент России Владимир Путин направил поздравление новому императору Японии Нарухито, который во вторник, 30 апреля, вступил на престол.

«Примите самые искренние поздравления по случаю вашего вступления на императорский престол, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие».

При этом в послании президента РФ отмечается, что в интересах народа России и Японии необходимо продолжать наращивать сотрудничество между странами в различных областях. Это, как отмечается телеграмме, также послужит на благо международной безопасности и стабильности.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 30 апреля 85-летний японский монарх Акихито передал трон своему старшему сыну - 59-летнему принцу Нарухито. Страна вступила в новую эпоху.

Время правления Акизито называлось эрой Хэйсей – «Установление мира».

ИСТОЧНИК KP.RU