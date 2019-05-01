Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравление новому императору Японии Нарухито, который во вторник, 30 апреля, вступил на престол.
«Примите самые искренние поздравления по случаю вашего вступления на императорский престол, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие».
При этом в послании президента РФ отмечается, что в интересах народа России и Японии необходимо продолжать наращивать сотрудничество между странами в различных областях. Это, как отмечается телеграмме, также послужит на благо международной безопасности и стабильности.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 30 апреля 85-летний японский монарх Акихито передал трон своему старшему сыну - 59-летнему принцу Нарухито. Страна вступила в новую эпоху.
Время правления Акизито называлось эрой Хэйсей – «Установление мира».
ИСТОЧНИК KP.RU