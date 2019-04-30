Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-30T18:23:08+03:00

В ночь на 1 мая в стране восходящего солнца начнется новая эпоха под названием «Рэйва» [видео]

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Во вторник, 30 апреля, 85-летний император Японии Акихито оставил престол и передал трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Торжественная церемония произошла в императорском дворце, расположенном в центре Токио.

В связи с официальной сменой монарха в ночь на 1 мая в летоисчислении Японии начнется новая эра, которая получила название эпоха «Рэйва». Нарухито станет 126-м императором страны восходящего солнца. Правящая династия не прерывается в стране на протяжении 15 веков.

Новому императору вручат символы монаршей власти: главная государственная и личная императорская печати, а также «священные регалии»: меч и драгоценная яшма, а также металлическое зеркало из храма богини Солнца Аматэрасу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, император Акихито заявил о своем желании отречься от престола и уйти на покой, передав трон старшему сыну, еще в августе 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU