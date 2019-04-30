2019-04-30T18:23:08+03:00
В мире

Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито

В ночь на 1 мая в стране восходящего солнца начнется новая эпоха под названием «Рэйва» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Японский наследный принц Нарухито стал новым императором страныЯпонский наследный принц Нарухито стал новым императором страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 апреля, 85-летний император Японии Акихито оставил престол и передал трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Торжественная церемония произошла в императорском дворце, расположенном в центре Токио.

В связи с официальной сменой монарха в ночь на 1 мая в летоисчислении Японии начнется новая эра, которая получила название эпоха «Рэйва». Нарухито станет 126-м императором страны восходящего солнца. Правящая династия не прерывается в стране на протяжении 15 веков.

Новому императору вручат символы монаршей власти: главная государственная и личная императорская печати, а также «священные регалии»: меч и драгоценная яшма, а также металлическое зеркало из храма богини Солнца Аматэрасу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, император Акихито заявил о своем желании отречься от престола и уйти на покой, передав трон старшему сыну, еще в августе 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине под Мариуполем
В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативой
Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ
Зеленский о Путине: видел, но не знаком
Трамп подал иск против немецкого Deutsche Bank
Бутина сообщила о возможной подаче апелляции
Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале мая
Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus
Болтон: Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле
Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"
Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах
В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»