Алсу будет объявлять баллы от России на «Евровидении-2019»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-01T12:44:06+03:00

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Певица Алсу будет объявлять баллы от России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

"Алсу не едет в Израиль, - приводит ТАСС слова ее директора Сергея Фадеева. - Съемки проводятся в студии в Москве во время финала, трансляцию ведет телеканал "Россия"».

Напомним, сайт kp.ru писал, что Алсу после скандала с музыкальным конкурсом «Голос.Дети», в котором первое место заняла дочь певицы Микелла Абрамова, что вызвало массу критики, примет участие в «Евровидении-2019». В этом году певице снова досталась честь быть глашатаем.

В 2019 году конкурс Евровидение пройдет в Израиле с 14 по 18 мая благодаря певице Нетте Бразиляй, которая в прошлом году победила в Португалии с песней Toy. Само мероприятие пройдет в Тель-Авиве. Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Сергей Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU