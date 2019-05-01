2019-05-01T12:44:06+03:00
Общество

Алсу будет объявлять баллы от России на «Евровидении-2019»

Полуфиналы музыкального конкурса пройдут в Тель-Авиве 14 и 16 мая, финал - 18 мая
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Алсу с дочкой Микеллой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиАлсу с дочкой Микеллой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Певица Алсу будет объявлять баллы от России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

"Алсу не едет в Израиль, - приводит ТАСС слова ее директора Сергея Фадеева. - Съемки проводятся в студии в Москве во время финала, трансляцию ведет телеканал "Россия"».

Напомним, сайт kp.ru писал, что Алсу после скандала с музыкальным конкурсом «Голос.Дети», в котором первое место заняла дочь певицы Микелла Абрамова, что вызвало массу критики, примет участие в «Евровидении-2019». В этом году певице снова досталась честь быть глашатаем.

В 2019 году конкурс Евровидение пройдет в Израиле с 14 по 18 мая благодаря певице Нетте Бразиляй, которая в прошлом году победила в Португалии с песней Toy. Само мероприятие пройдет в Тель-Авиве. Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Сергей Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны
Полиция установила личность, устроившего стрельбу в университете Северной Каролины
МВД: более 100 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в Москве
Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол
Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза за «дискредитирующий проступок»
Спектакли с участием Сухорукова в театре имени Моссовета отменены из-за болезни артиста
Постпред России в ООН призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Президент Боливии: США не смогли произвести государственный переворот в Венесуэле
Специалисты подсчитали, сколько у США ядерных боеголовок
Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации
Роспотребнадзор вновь рассказал о том, как защититься от клещей
В России появились новые дорожные знаки
Помпео: российские зенитно-ракетные комплексы не помешают вторжению США в Венесуэлу
Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил его доклад по «делу России»