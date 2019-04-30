После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»

Всего 13 дней осталось до старта «Евровидения» - Тель Авив уже ждёт своих гостей и участников, которые неделю будут вариться в одном музыкальном котле. Помимо конкурсантов, на мероприятии будет задействовано еще несколько известных артистов. Выступит Мадонна, Верка Сердючка. И, как мы узнали, в эфире появится и певица Алсу. В 2000-м году наша певица заняла 2-е место со своей композицией Solo. С тех пор она уже несколько раз была вовлечена в евровизионные дела - вела конкурс вместе с Иваном Ургантом в Москве, потом объявляла оценки, которые Россия выставляла участникам в финале.

В этом году певице снова досталась честь быть глашатаем. Интересно, что объявление о назначении Алсу на эту почетную должность совпало со скандалом, в который певица была вовлечена после детского «Голоса». Напомним, что народ обвинил певицу и ее супруга, Яна Абрамова, в накрутке голосов на программе «Голос. Дети», благодаря чему и выиграла их дочь Микелла. Сейчас идут всевозможные проверки, чтобы или доказать, или опровергнуть слова о накрученном результате. Европейский Вещательный Союз, который проводит евросмотр, никак не отреагировал на российский скандал с глашатаем, который будет на весь мир объявлять оценки национального жюри. Будет ли как-то изменено это решение, тоже пока не ясно.

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Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу

Который день не утихает скандал, связанный с победой дочки Алсу в шоу «Голос.Дети». Есть подозрения, что помогали Микелле Абрамовой победить не только родители, звезды всех мастей, но и боты. (подробности)