2019-05-01T13:18:20+03:00
Общество

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

В соответствии с внесенными изменениями, пенсии участникам ВОВ будут увеличены в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц
Марина ВЕНЦОВА
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Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войныПутин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войныФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличить пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц. Соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 мая.

Повышение пенсий будет достигнуто за счет отмены действующего в настоящее время ограничения размера денежного довольствия. В частности, закон коснется фронтовиков, которые принимали участие в боевых действиях в составе действующей армии, лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", а также инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Закон был разработан в связи с указом президента России Владимира Путина о мероприятиях, приуроченных к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российский лидер подписал указ о выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победу. Выплаты ежегодно будут также произведены тем ветеранам, которые имеют российское гражданство, но проживают в Прибалтике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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