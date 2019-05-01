2019-05-01T20:42:37+03:00
В мире

Король Таиланда женился на командире своей охраны

До этого во дворце упорно отрицали, что между монархом и его подчиненной есть романтические отношения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн со своей новоиспеченной супругойКороль Таиланда Маха Вачиралонгкорн со своей новоиспеченной супругойФото: REUTERS
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, которая возглавляет его личную охрану. Об этом было официально объявлено в среду, 1 мая.

Раньше 40-летняя Сутхида работала стюардессой авиакомпании Thai Airways, и лишь потом ее назначили исполняющей обязанности командира охраны семьи наследного принца.

Во дворце долгое время отрицали, что между 66-летним монархом и его подчиненной есть романтические отношения, однако сам Рама X решил во всем признаться за несколько дней до коронации. 4-6 мая в стране пройдут торжественные мероприятия в честь вступления короля на престол. Агентство Reuters уточняет, что до этого момента монарх был трижды женат. Также у него есть семеро детей.

Сайт kp.ru писал о том, что не так давно похожий случай произошел в Малайзии. Король этой страны Мухаммад V женился на "Мисс Москва 2015", россиянке Оксане Воеводиной. Из-за того, что девушка оказалась простолюдинкой, ему пришлось отречься от престола. Сейчас пара ждет рождения ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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