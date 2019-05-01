Министр обороны Великобритании ушел в отставку из-за утечки данных

СЕГОДНЯ 20:51 2019-05-01T20:53:09+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. В канцелярии глава правительства уточнили, что такое решение связано с утечкой информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

"Решение премьер-министра связано с поведением министра при расследовании обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Мэй одобрила участие Huawei в создании новейшей мобильной связи на территории королевства, а Совет нацбезопасности согласился предоставить китайской компании доступ к национальной телекоммуникационной системе.

Теперь возглавлять ведомство будет Пенни Мордонт. Она также останется руководителем министерств по международному развитию и делам женщин и равенства, сообщает агентство Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU