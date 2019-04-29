2019-04-29T05:00:22+03:00
В мире

Глава МИД Британии призвал к «осторожности» в сотрудничестве с компаниями из Китая

По мнению Ханта, все крупные китайские компании работают на спецслужбы КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МИД Великобритании Джереми ХантГлава МИД Великобритании Джереми ХантФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант согласен с опасениями некоторых коллег по кабмину относительно участия корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G). Он считает, что сотрудничать с крупными китайскими компаниями нужно «осторожно», поскольку все они так или иначе связаны со спецслужбами КНР.

Ранее 24 апреля премьер Тереза Мэй, несмотря на предупреждения США о возможной угрозе для национальной безопасности, одобрила участие Huawei в создании новейшей мобильной связи в Соединенном Королевстве, а Совет нацбезопасности страны согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Это решение вызвало недовольство некоторых членов британского правительства.

«Мы правы в том, что проявляем определенную степень осторожности в отношении роли крупных китайских компаний», - цитирует Джереми Ханта газета The Daily Telegraph.

По мнению главы МИД Великобритании, все крупные компании в Поднебесной «контролируются государством», что невозможно в западных странах.

«Это не означает, что их роль автоматически является злонамеренной, но есть такие вещи, как закон 2017 года («Закон о национальной разведке»), который требует от всех китайских компаний, независимо от формы их собственности, сотрудничать с китайскими спецслужбами», - пояснил Хант.

Он добавил, что «когда мы принимаем решение, мы должны очень тщательно взвесить эти аспекты».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее США и Австралия обвинили Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных сведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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