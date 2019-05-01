2019-05-01T22:54:40+03:00
Политика

В Балтийское море вошли семь боевых кораблей НАТО

В данную противоминную группировку входят датские, британские, германские, бельгийские, норвежские и голландские суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Семь кораблей НАТО вошли в БалтикуСемь кораблей НАТО вошли в БалтикуФото: REUTERS
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В акваторию Балтийского моря вошла Первая постоянная противоминная группировка НАТО в составе семи боевых кораблей. Речь идет о датском многоцелевом фрегате с управляемым ракетным оружием Thetis, минных тральщиках из Британии, Германии, Бельгии и Норвегии, а также двух голландских судах.

Сообщается, что корабли уже прошли датский пролив Эресунн и в среду, 1 мая, оказались в юго-западной части Балтики к западу от острова Борнхольм. Такую информацию предоставил "Интерфаксу" источник.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в апреле в данный регион вошли также корабли Первой постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса. Объединение возглавлял эсминец ВМС США Gravely с крылатыми ракетами "Томагавк". Под его руководством находились фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон". К слову, все эти суда все еще остаются в Балтийской море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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