2019-04-18T11:19:12+03:00
Политика

Балтфлот отслеживает корабли НАТО, подошедшие к границе России

Группа иностранных судов в четверг вошла в акваторию Балтийского моря
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Балтфлот отслеживает корабли НАТО, подошедшие к границе РоссииБалтфлот отслеживает корабли НАТО, подошедшие к границе РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Балтийский флот отслеживает перемещение группы иностранных судов, которые подошли к границам страны. В составе замечены боевой эсминец ВМС США «Грейвли», фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании. Об этом сообщает Национальный центр управления обороны РФ.

- Военно-морская группа НАТО в составе эсминца УРО ВМС США «Грейвли», фрегатов УРО ВМС Польши «Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон» вошла в акваторию Балтийского моря в четверг, 18 апреля, — говорится в сообщении ведомства.

Никаких внештатных ситуаций не происходит, российские корабли несут боевое дежурство, оперативно докладывают о маневрах, выполняемых Североатлантическим альянсом. В российской наблюдательной группе задействованы самолеты морской авиации, корабельные ударные группы, организовано дежурство береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

Москва не раз обращала внимание, что НАТО пытается усилить свои позиции вблизи российских границ, что создает угрозу нашей стране. В свою очередь НАТО оправдывает свои действия необходимостью защиты от якобы присутствующей «российской угрозы», пишет ФАН.

Это не первая ситуация с начала 2019 года. 21 января в акватории Балтийского моря были замечены американские эсминцы Gravely и Porter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще один эсминец ВМС США был замечен в акватории Черного моря. Американские военные заявили, что направили судно Donald Cook в данной регион "для проведения операций по обеспечению безопасности". В Госдуме же такое поведение расценили как "злоупотребление миролюбием и мудростью России".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России названы регионы-лидеры по числу жителей с хроническими заболеваниями
В МИД РФ указали на незаконность новых санкций США против Венесуэлы
Забайкалье получит больше 50 машин скорой помощи
В Минобороны подтвердили, что обломки индийского спутника угрожают МКС
Николай Валуев оценил новый экологический налог
Зеленский заявил, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах
Зеленский готов распустить Верховную Раду в случае победы на выборах
Собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей на время реконструкции
«ПСЖ» на выезде проиграл «Нанту» 2:3 в чемпионате Франции
Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры
В Москве в ДТП на шоссе Энтузиастов автомобиль заехал под трамвай
КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации
Forbs составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Шесть кораблей и подлодок пустят на металлолом
Законопроект о новых правилах продажи сим-карт направлен на доработку
Москалькова готовит обращение к властям США о помиловании Винника
В собор Святого Патрика в Нью-Йорке проник мужчина с канистрами бензина
3,5 тысячи первых предпенсионеров начали переучиваться новой профессии
Советник Трампа прибыла в Москву с тайным визитом
Через шесть лет средняя зарплата в России вырастит до 63 тысяч рублей
Министр энергетики США не собирается уходить в отставку
NYT: Минюст США и Белый дом обсудили доклад Мюллера перед публикацией
Порошенко потратил почти $4 млн на предвыборную кампанию во втором туре
Медведев заявил, что в России проживают 19 миллионов бедных