Балтфлот отслеживает корабли НАТО, подошедшие к границе России

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-18T11:19:12+03:00

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Балтийский флот отслеживает перемещение группы иностранных судов, которые подошли к границам страны. В составе замечены боевой эсминец ВМС США «Грейвли», фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании. Об этом сообщает Национальный центр управления обороны РФ.

- Военно-морская группа НАТО в составе эсминца УРО ВМС США «Грейвли», фрегатов УРО ВМС Польши «Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон» вошла в акваторию Балтийского моря в четверг, 18 апреля, — говорится в сообщении ведомства.

Никаких внештатных ситуаций не происходит, российские корабли несут боевое дежурство, оперативно докладывают о маневрах, выполняемых Североатлантическим альянсом. В российской наблюдательной группе задействованы самолеты морской авиации, корабельные ударные группы, организовано дежурство береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

Москва не раз обращала внимание, что НАТО пытается усилить свои позиции вблизи российских границ, что создает угрозу нашей стране. В свою очередь НАТО оправдывает свои действия необходимостью защиты от якобы присутствующей «российской угрозы», пишет ФАН.

Это не первая ситуация с начала 2019 года. 21 января в акватории Балтийского моря были замечены американские эсминцы Gravely и Porter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще один эсминец ВМС США был замечен в акватории Черного моря. Американские военные заявили, что направили судно Donald Cook в данной регион "для проведения операций по обеспечению безопасности". В Госдуме же такое поведение расценили как "злоупотребление миролюбием и мудростью России".

ИСТОЧНИК KP.RU