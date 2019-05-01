WikiLeaks осудила приговор Джулиану Ассанжу

1 Май 23:35 2019-05-01T23:35:50+03:00

В организации отметили, что адвокаты журналиста предоставили достаточные основания для смягчения приговора, но суд их не учел

Изменить размер текста: A A

Организация WikiLeaks осудила приговор, вынесенные судом Великобритании основателю организации Джулиану Ассанжу. Там назвали решение, принятое судьей, шокирующим и мстительным.

"У нас есть большие опасения по поводу того, сможет ли он получить в Великобритании честные слушания об экстрадиции. Защита Ассанжа предоставила на сегодняшнем слушании достаточные доказательства для смягчения приговора, но ни один из них не был принят во внимание судьей", - говорится в Twitter организации.

WikiLeaks опубликовала ссылку на материалы судебного слушания и призвала все прочесть их и самостоятельно сделать выводы о справедливости принятого в отношении Ассанжа приговора.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое. Австралиец может рассчитывать на досрочное освобождение, если не совершит дальнейших правонарушений.

Заседание суда по вопросу его экстрадиции в США назначено на 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU