2019-05-01T14:00:02+03:00
В мире

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Британские правоохранители 11 апреля арестовали основателя WikiLeaks по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года
Марина ВЕНЦОВА
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Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залогДжулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залогФото: REUTERS
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Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое. Об этом сообщает в среду, 1 мая, агентство ТАСС.

"С моей точки зрения серьезность совершенного вами правонарушения, даже учитывая смягчающие обстоятельства, требует вынесения приговора, строгость которого будет близка к максимальной, - заявила судья Дебора Тэйлор. - Приговор будет составлять 50 недель тюремного заключения".

При этом она отметила, что Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение после отбывания половины срока, если не совершит дальнейших правонарушений.

Как ожидается в четверг, 2 мая, у Ассанжа будет еще один суд, на котором будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США.

Ранее сайт kp.ru писал, что британские сотрудники правоохранительных органов арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Напомним, что в 2010 году основателя скандально известного сайта обвинили в сексуальных преступлениях и обвинили в международный розыск, однако журналисту удалось добиться предоставления ему убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где он и находился последние семь лет.

Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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