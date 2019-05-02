2019-05-02T01:46:42+03:00
Умные вещи

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Жители США, Канады и Европы не могли зайти в свои аккаунты в соцсети
Юлия ДИВЕЕВА
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В работе Instagram произошел сбойВ работе Instagram произошел сбойФото: REUTERS
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Пользователи из нескольких стран пожаловались на проблемы в работе социальной сети Instagram. Об этом стало известно из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов

Так всплеск количества сбоев наблюдался с 20:01 примерно до 21:00 мск, после чего с 22:00 сообщения о проблемах стали поступать от меньшего числа пользователей. О неполадках сообщали жители нескольких штатов США, Канады, Великобритании, Италии, Португалии.

Также несколько жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Томска, Барнаула.

Пользователи отмечали, что не могут просмотреть новостную ленту (53%), еще 30% не могли войти в свой аккаунт социальную сеть и еще 15% испытывали проблемы при попытке зайти на веб-сайт соцсети.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 13 марта, произошел сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи из России, Украины, Белоруссии, а также из других стран, сообщали о проблемах с доступом в свои аккаунты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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