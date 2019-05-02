В апреле боевики 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии
За прошедший месяц боевики 12 раз пытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим и позиции сирийских войск в провинции Латакия с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, 8 из 12 атак были проведены с использованием беспилотных летающих аппараты (БПЛА). Все обстрелы отражены, ущерб объектам базы не нанесен.
"При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Купчишин.
Он уточнил, что обстрелы авиабазы совершались из района населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб Атика. Генерал подчеркнул, что попытки обстрелов Хмеймим и позиций сирийской армии в провинции Латакия не прекращаются.
Ранее сайт kp.ru писал, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями
ИСТОЧНИК KP.RU
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