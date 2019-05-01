Постпред России в ООН призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-01T10:45:37+03:00

Постпред России в ООН Василий Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями Фото: REUTERS

По словам Василия Небензи, РФ выступает за скорейшее возвращение Сирии в "арабскую семью"

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями.

"В очередной раз призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии", - сказал он в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.

При этом Небензя подчеркнул, что от таких действий страдают обычные граждане. "По большей части именно из-за этих рестрикций в последние дни в Сирии наблюдается масштабный топливно-энергетический кризис", - добавил он.

Дипломат отметил, что Сирия является одним из ключевых государств Ближнего Востока, а также неотъемлемой частью арабского мира. В связи с этим, Россия выступает за скорейшее возвращение Дамаска в "арабскую семью". Это, по его словам, будет способствовать восстановлению межарабского согласия и оздоровлению ситуации в регионе.

Ранее сайт kp.ru писал, что Европейский Союз принял решение расширить ограничительные меры в отношении властей Сирийской Республики, добавив в черный список семь должностных лиц сирийского правительства.

Напомним, в мае 2018 года Евросоюз продлил санкции в отношении сирийских властей и их сторонников еще на год - до 1 июня 2019 года. Такое решение в руководстве ЕС объяснили «продолжающимися репрессиями против гражданского населения».

ИСТОЧНИК KP.RU