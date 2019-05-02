2019-05-02T06:42:28+03:00
Политика

Пушков об отставке Уильямсона: "Не велика потеря"

Российский сенатор отметил, что политиков с примитивно-агрессивным стилем в отношении России в Великобритании хватает
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Формулировка, с которой министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был отправлен в отставку, означает, что глава ведомства “полностью провалился”. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее стало известно, британский премьер-министр Тереза Мэй сняла Уильямсона с должности с формулировкой в связи с "утратой веры в его способность занимать пост".

"Невелика потеря. Уильямсон исповедовал примитивно-агрессивный стиль, выделялся лишь нападками на Россию. А таких в Лондоне пруд пруди", — написал парламентарий в твиттере.

Ранее сайт kp.ru цитировал официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, которая поддержала решение Мэй, об отставке Уильямсона, который в свое время заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться".

Увольнение министра связано с утечкой информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Новым министром обороны Соединенного Королевства назначена Пенни Мордонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США встревожены "вмешательством" России в ситуацию вокруг Венесуэлы
Зеленский выбрал главу своей администрации
В Москве временные интервалы на 70 светофорах перенастроили в пользу пешеходов
В апреле боевики 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии
Мадуро заявил, что в Венесуэле победил мир
Пентагон объяснил создание нового ядерного оружия в США необходимостью сдерживать Россию
В Париже в ходе демонстраций задержали 330 человек
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
В первомайских демонстрациях в России приняли участие более 2,4 млн человек
WikiLeaks осудила приговор Джулиану Ассанжу
Вашингтон принял решение по вопросу третьей в США базы перехватчиков системы ПРО
В Балтийское море вошли семь боевых кораблей НАТО
Момент столкновения метеорита с Луной попал на видео
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
Захарова поддержала отставку "невменяемого" министра обороны Британии
МИД РФ призвал Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Гуайдо анонсировал всеобщую забастовку
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ для болельщиков Евро-2020
Лавров обсудил с Помпео попытку госпереворота в Венесуэле
Министр обороны Великобритании ушел в отставку из-за утечки данных
Король Таиланда женился на командире своей охраны
Оператор "Игры престолов" оправдался за слишком темные сцены битвы