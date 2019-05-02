Пушков об отставке Уильямсона: "Не велика потеря"

СЕГОДНЯ 06:37 2019-05-02T06:42:28+03:00

Российский сенатор отметил, что политиков с примитивно-агрессивным стилем в отношении России в Великобритании хватает

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Формулировка, с которой министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был отправлен в отставку, означает, что глава ведомства “полностью провалился”. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее стало известно, британский премьер-министр Тереза Мэй сняла Уильямсона с должности с формулировкой в связи с "утратой веры в его способность занимать пост".

"Невелика потеря. Уильямсон исповедовал примитивно-агрессивный стиль, выделялся лишь нападками на Россию. А таких в Лондоне пруд пруди", — написал парламентарий в твиттере.

Ранее сайт kp.ru цитировал официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, которая поддержала решение Мэй, об отставке Уильямсона, который в свое время заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться".

Увольнение министра связано с утечкой информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Новым министром обороны Соединенного Королевства назначена Пенни Мордонт.

ИСТОЧНИК KP.RU