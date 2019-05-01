Захарова поддержала отставку "невменяемого" министра обороны Британии

СЕГОДНЯ 22:03 2019-05-01T22:05:33+03:00

Представитель МИД РФ напомнила, что именно Гэвин Уильмсон советовал России "отойти и заткнуться"

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поддержала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая ранее отправила в отставку главу оборонного ведомства страны Гэвина Уильямсона.

Сайт kp.ru писал о том, что правительство утратило доверие к политику на фоне расследования обстоятельств утечки информации с заседания Совета национальной безопасности. Новым министром обороны Соединенного Королевства назначена Пенни Мордонт.

"Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться", - написала Захарова у себя на странице в Facebook.

Упомянутые дипломатом слова действительно были произнесены чуть более года назад. Тогда глава Минобороны комментировал дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В российской оборонном ведомстве данное высказывание своего коллеги позже назвали "риторикой базарной хабалки".

ИСТОЧНИК KP.RU