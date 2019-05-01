Захарова поддержала отставку "невменяемого" министра обороны Британии
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поддержала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая ранее отправила в отставку главу оборонного ведомства страны Гэвина Уильямсона.
Сайт kp.ru писал о том, что правительство утратило доверие к политику на фоне расследования обстоятельств утечки информации с заседания Совета национальной безопасности. Новым министром обороны Соединенного Королевства назначена Пенни Мордонт.
"Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться", - написала Захарова у себя на странице в Facebook.
Упомянутые дипломатом слова действительно были произнесены чуть более года назад. Тогда глава Минобороны комментировал дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В российской оборонном ведомстве данное высказывание своего коллеги позже назвали "риторикой базарной хабалки".
ИСТОЧНИК KP.RU