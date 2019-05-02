2019-05-02T09:38:32+03:00
Здоровье

Ученые выявили препятствующий ожирению продукт

Ежедневное его потребление усиливает чувство сытости и предотвращает переедание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Назван спасающий от ожирения повседневный продуктНазван спасающий от ожирения повседневный продуктФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Японские ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша в Киото выяснили, что регулярное поедание риса препятствует ожирению, усиливая чувство сытости и предотвращая переедание. Население стран, где люди употребляли в среднем 150 граммов этих злаков в день, оказалось гораздо стройнее других участников исследования.

Всего было рассмотрено 136 государств. Ученые обращали внимание на рацион питания и образ жизни проживающих на одной территории людей. И даже различные факторы, включая образование, здравоохранение, потребление энергии и ВВП на душу населения, не смогли разрушить связь между потреблением риса и ожирением.

Дело в том, что эти злаки содержат много клетчатки, питательных веществ и растительных соединений, при минимальном количестве жира, а уровень сахара в крови после их употребления поднимается совсем незначительно. Но стоит учитывать, что чрезмерное поедание риса также может плохо сказаться на организме, вплоть до развития метаболического синдрома и диабета, передает EurekAlert.

К слову, сайт kp.ru ранее писал о том, что диабет и ожирение ухудшают умственные способности. Поэтому важно контролировать не только свой вес, но и уровень сахара в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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