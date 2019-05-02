Рубль теряет в стоимости на старте торгов

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-02T10:56:10+03:00

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Рубль значительно потерял в стоимости относительно доллара и евро на старте торгов Московской биржи утром в четверг, 2 мая.

Так, по итогам первой минуты сессии американская валюта оценивалась в 64,955 рубля, что на 33,25 копейки уровня предыдущего закрытия, а евро прибавил 13,75 копейки, подорожав до 72,65 рубля. Стоимость бивалютной корзины также увеличилась до 68,42 рубля - на 24,5 копейки.

Если сравнивать с официальным курсом валют, то доллар Московской биржи сейчас дороже на 32,36 копейки, а евро - на 34,04.

Эксперты "Интерфакса" считают, что падение стоимости рубля вызвано общемировым снижением "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. Это, в свою очередь, ведет к падению котировок валют emerging markets. Также негативное влияние оказывают снижающиеся цены на нефть.

Сайт kp.ru писал о том, что еще несколько дней назад стоимость июньских фьючерсов на поставку сырья марки Brent составляла 71,75 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU