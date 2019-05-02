2019-05-02T12:36:43+03:00
Здоровье

Врачи назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Оказалось, что большинство заболеваний можно распознать по состоянию стоп
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьемУченые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьемФото: Евгения ГУСЕВА
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Известный британский врач Кристиан Йессен призвал пациентов обращать более пристальное внимание на состояние своих стоп. Оказалось, что именно благодаря им можно распознать множество серьезных заболеваний уже на ранней стадии.

Результате проведенного Йессеном и его коллегами исследования были озвучены на лондонской медицинской конференции. Так, оказалось, что потеря чувствительности в ногах может свидетельствовать о повышении уровня сахара в крови. Из-за нарушения кровообращения повреждаются нервы, и человек может даже не заменить небольших ран на стопах, а, следовательно, получить заражение. Поэтому предрасположенным к диабету людям стоит регулярно посещать ортопеда.

Холодные и бледные ноги свидетельствуют о закупоренности артерий, а это, в свою очередь, является признаком наличия сердечно-сосудистых заболеваниях. Если же вы постоянно ощущаете мышечную слабость, это может говорить об аритмии и неврологических болезнях, передает газета Express.

Признаки серьезных проблем со здоровьем:

- потеря чувствительности в ногах;

- холодные и бледные стопы;

- мышечная слабость.

Ранее ученые рассказали также, какой продукт усиливает чувство сытости и помогает избегать ожирения. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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