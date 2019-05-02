Новый министр обороны Британии оказалась звездой реалити-шоу "Плюх!"
Новый министр обороны Великобритании 46-летняя Пенни Мордонт, некогда была звездой одного популярного реалити-шоу.
Речь идет о программе под названием "Splash!" ("Плюх!"). К участию в передаче приглашались различные британские знаменитости, которые проходили экспресс-курс тренировок по прыжкам в воду, а после соревновались друг с другом, каждый раз повышая сложность.
Министром обороны Британии стала участница реалити-шоу.
Мордонт была одной из звезд этого телешоу еще в начале своей политической карьеры. Тогда женщина являлась членом нижней палаты парламента Великобритании. На просторах Youtube все еще можно найти записи ее выступлений. К примеру, на этом видео запечатлен довольно неудачный прыжок Мордонт с 10-метровой вышки.
Сайт kp.ru писал о том, что прежний министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон был досрочно отправлен в отставку за несанкционированное распространение информации с заседания Совета по национальной безопасности. На освободившееся место сразу же была назначена Мордонт.
ИСТОЧНИК KP.RU