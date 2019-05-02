2019-05-02T14:39:33+03:00
Политика

Новый министр обороны Британии оказалась звездой реалити-шоу "Плюх!"

Еще в начале своей политической карьеры Пенни Мордонт участвовала в телепрограмме о прыжках в воду [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый министр обороны Британии Пенни МордонтНовый министр обороны Британии Пенни МордонтФото: REUTERS
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Новый министр обороны Великобритании 46-летняя Пенни Мордонт, некогда была звездой одного популярного реалити-шоу.

Речь идет о программе под названием "Splash!" ("Плюх!"). К участию в передаче приглашались различные британские знаменитости, которые проходили экспресс-курс тренировок по прыжкам в воду, а после соревновались друг с другом, каждый раз повышая сложность.

Министром обороны Британии стала участница реалити-шоу.

Мордонт была одной из звезд этого телешоу еще в начале своей политической карьеры. Тогда женщина являлась членом нижней палаты парламента Великобритании. На просторах Youtube все еще можно найти записи ее выступлений. К примеру, на этом видео запечатлен довольно неудачный прыжок Мордонт с 10-метровой вышки.

Сайт kp.ru писал о том, что прежний министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон был досрочно отправлен в отставку за несанкционированное распространение информации с заседания Совета по национальной безопасности. На освободившееся место сразу же была назначена Мордонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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