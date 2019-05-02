2019-05-02T16:02:35+03:00
В мире

Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 7 мая

По словам адвоката подсудимого Андрея Доманского, Вышинский не был доставлен из СИЗО
Александр ДЖУМАЕВ
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Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подольский районный суд Киева перенес слушания по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в связи с тем, что он не был доставлен из СИЗО. Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

"Сегодня Кирилла не доставили в зал заседания, невзирая на запрос суда, и поэтому перенесли заседание на 7 мая на 17:00", - сообщил адвокат в интервью ТАСС. Доманский также отметил, что его подзащитный не был доставлен из СИЗО "по вине конвоя следственного изолятора".

По словам адвоката, в суде предполагалось участие Вышинского посредством видеоконференции, однако журналист выступил против этого. При этом Доманский напомнил, что чтение обвинительного акта по делу Вышинского планировалось завершить в четверг.

Главный редактор информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент Вышинский находится под арестом; ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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