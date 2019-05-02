2019-05-02T19:34:55+03:00
В мире

В Бундестаге поддержали создание Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе

Этот судебный орган может работать по модели Нюрнбергского процесса
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по международным делам Армин-Паулюс ХампельДепутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по международным делам Армин-Паулюс ХампельФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщил «Комсомолке» депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель, виновные в военных преступлениях за пять лет конфликта в Донбассе должны предстать перед независимым международным судом:

— Разумеется, нужно смотреть, кто виновен в наиболее тяжких военных преступлениях [в Донбассе] — и эти люди должны предстать перед независимым судом. Таковым может стать Международный суд ООН в Гааге или отдельный трибунал по военным преступлениям на Востоке Украины. В качестве примера аналогичного органа можно привести Нюрнбергский трибунал по военным преступлениям [руководства третьего рейха], — сказал собеседник «КП», представляющий в Бундестаге оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В то же время, по словам Хампеля, долговременной целью урегулирования этого конфликта «должны выступать добрососедские отношения между Россией и Украиной». Полную версию интервью немецкого политика читайте на сайте kp.ru.

Напомним, идею организовать «Международный трибунал по военным преступлениям в Донбассе» в беседе с «КП» высказал другой депутат от АдГ — член Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн. По его мнению, главным обвиняемым в таком трибунале должен быть экс-президент Украины Пётр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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