2019-05-02T21:46:30+03:00
В мире

Министр обороны Сербии заявил об "усталости" его страны от Евросоюза

Александар Вулин отметил, что у Белграда есть альтернатива Брюсселю
Александр ДЖУМАЕВ
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Внешнеполитический курс Сербии предусматривает развитие связей с Евросоюзом и США при сохранении дружественных отношений с Россией и КитаемВнешнеполитический курс Сербии предусматривает развитие связей с Евросоюзом и США при сохранении дружественных отношений с Россией и КитаемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на то, что европейская ориентация по-прежнему является стратегической целью Сербии, страна устала от Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.

"От руководства ЕС можно слышать, что они устали от расширения, пришло время ясно сказать, есть ли у ЕС интерес принять Сербию. Они говорят: "Мы устали от расширения". И мы устали от вас! Мы устали от вашей политики постоянно менять цели, постоянно ставить новые условия, мы не осуждены на вступление в Европу, ЕС является стратегической ориентацией Сербии, но умолять мы об этом не будем", - сказал Вулин в эфире телеканала TV Pink.

По словам министра обороны Сербии, у Белграда есть альтернатива Евросоюзу. В данном случае речь идет о "других союзах и других нациях, которые будут сотрудничать с Белградом на равноправной основе". "Это не должно означать, что мы вступим в какой-то союз, поскольку не существует ничего, организованного так, как ЕС", - добавил Вулин.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает развитие связей с Евросоюзом и США при сохранении дружественных отношений с Россией и Китаем. При этом Белград намерен сохранять военный нейтралитет, не вступая в военные блоки. Представители стран Запада, в свою очередь, неоднократно заявляли, что евроинтеграция Сербии возможна лишь при признании независимости Косова и прекращении дружеских отношений с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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