Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией

2 Май 23:57 2019-05-03T00:08:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение высказал основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя слова бывшего актера и шоумена о том, что госграница - единственное, что есть общего у Украины с Россией.

"Это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик", - написал Бойко в Facebook.

Глава партии "За жизнь" отметил, что перед новой администрацией будет стоять множество острых проблем: поиск решения мирного урегулирования конфликта в Донбассе, деэскалация напряженности в Азовском и Черном морях, продление договора о транзите газа, снятие ограничений на поставку в страну нефти и нефтепродуктов.

"Эти задачи требуют диалога с Российской Федерацией, а не упражнений в острословии", - подчеркнул Бойко.

По его словам, на политиках лежит вина за то, в каком критическом состоянии находятся сейчас украино-российские отношения, и задача политиков это изменить.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что Россия "должна вернуть контроль за каждым миллиметром границы с украинской стороны". Он также сказал, что запрет экспорта нефтепродуктов, выдача паспортов жителям Донбасса и "удержание украинцев в плену" не способствуют урегулированию двусторонних отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU