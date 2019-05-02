Зеленский: У России и Украины из общего осталась только граница

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-02T15:45:13+03:00

По словам избранного президента Украины, такая ситуация сложилась после событий на Донбассе и в Крыму

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России и Украины из общего осталась только государственная граница. Об этом он написал в своем Facebook.

"Долго думал насчет "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такого, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал новый глава государства.

В своем заявлении Зеленский отметил, что Россия "должна вернуть контроль за каждым миллиметром [границы] с украинской стороны". "Запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в плену", по словам Зеленского, "ни на йоту не сближают урегулирование отношений между нашими странами".

Избранный президент Украины также прокомментировал выход шоу со своим участием на российском телеканале НТВ. "Хочу напомнить, что само участие в телешоу сделало меня популярным на Украине и в конце концов помогло мне стать избранным президентом Украины", - заявил Зеленский, подчеркнув, что у него "нет амбиций сделать политическую карьеру в России".

Владимир Зеленский стал избранным президентом Украины по итогам второго тура президентских выборов, который прошел 21 апреля. В день голосования его поддержали более 73% избирателей.

С 2014 года власти Украины неоднократно заявляли о вмешательстве России во внутренние дела страны, а также в вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях. В Москве, в свою очередь, эти обвинения отвергают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU