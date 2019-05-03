Зеленский официально стал избранным президентом Украины

СЕГОДНЯ 01:56 2019-05-03T01:56:53+03:00

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Владимир Зеленский с сегодняшнего дня официально считается избранным президентом Украины. Центральная избирательная комиссия 3 мая опубликовала в газете "Правительственный курьер" результаты второго тура президентских выборов в республике.

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", - говорится в сообщении на сайте издания.

Теперь с этого момента в течение 30 дней должна состояться церемония инаугурации избранного главы государства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов. Его оппонента действующего главу Украины Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU