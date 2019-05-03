2019-05-03T05:54:30+03:00
Экономика

Курс евро впервые с начала апреля достиг отметки в 73 рубля

Доллар также подорожал на 0,77%
Юлия ДИВЕЕВА
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Евро и доллар подрастали на торгах по отношению к рублюЕвро и доллар подрастали на торгах по отношению к рублюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс евро подорожал на 54 копейки и достиг уровня в 73 рубля впервые с начала апреля. Европеец торговался на Московской бирже по 73,05 рубля за единицу.

В последний раз курс евро находился превысил отметку в 73 рубля 10 апреля.

Также укрепился и доллар. Курс американской валюты поднялся 0,77%, до 65,12 рубля, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, второго мая рубль значительно потерял в стоимости относительно доллара и евро на старте торгов Московской биржи утром в четверг. Американская валюта торговалась по 64,955 рубля, что на 33,25 копейки больше уровня предыдущего закрытия, а евро прибавил 13,75 копейки, подорожав до 72,65 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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