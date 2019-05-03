На Украине нашли способ пополнить армию

СЕГОДНЯ 06:46 2019-05-03T07:00:31+03:00

Депутаты Рады придумали понятие "особый период", во время которого будут призывать резервистов

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На Украине депутаты Верховной рады подготовили законопроект, который позволит увеличить численность украинской армии. Документ опубликован на сайте парламента республики.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и группа депутатов предлагают ввести в стране понятие "особый период", во время которого можно будет призывать на службу резервистов и при этом не объявлять мобилизацию. Для них предусмотрен срок службы до полугода, а общий срок не должен превышать 18 месяцев

В документе предусматривается, что резервисты также могут быть задержаны на службе до шести месяцев сверх этого срока по указу президента Украины, пишут "Украинские новости".

Депутаты предложили внести в Уголовный кодекс республики статью за уклонение от службы в особый период. В качестве наказания может применяться крупный денежный штраф, либо до пяти лет лишения свободы за неоднократное нарушение.

Зато призванные резервисты в последствии будут иметь льготы на отпуск, обеспечение семей жильем, социальные гарантии и при трудоустройстве.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года президент Незалежной Петр Порошенко пообещал, что украинская армия скоро станет самой сильной в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU