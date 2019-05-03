СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-03T12:29:56+03:00

Глава "Нафтогаза" признал неизбежность переговоров с Россией по транзиту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине апреля российская компания оспорила арест активов в Люксембурге по заявлению украинской корпорации

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Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что компании придётся продолжить переговоры с российским «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

При этом, Коболев подчеркнул, что украинская сторона действует в соответствии с законодательством ЕС, которое предусматривает ряд определённых требований к газовой инфраструктуре, сообщает RT.

- Собственно, ни у «Газпрома», ни у «Нафтогаза» значительного поля для манёвра нет, - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Напомним, в середине апреля текущего года стало известно, что «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по заявлению «Нафтогаза».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что «Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК. Исполнительный директор украинской компании заявил, что намерен обратить внимание Евросоюза «на злоупотребляющие действия» российской энергетической корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU