2019-03-05T17:42:47+03:00
Экономика

«Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК

Исполнительный директор украинской компании заявил, что намерен обратить внимание Евросоюза «на злоупотребляющие действия» российской энергетической корпорации
Елена Гильманова
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«Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК«Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕКФото: ТАСС
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В конце апреля «Нафтогаз Украины» планирует подать в Еврокомиссию жалобу на «Газпром» в рамках законодательства Евросоюза по конкуренции. Соответствующие заявление сделал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Наше намерение — обратить внимание Евросоюза на злоупотребляющие действия «Газпрома» в форме жалобы в рамках законодательства по конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года», - цитирует директора «Нафтогаза» РИА Новости. Витренко уточнил, что речь идет о подаче жалобы Еврокомиссии.

28 февраля, компания «Нафтогаз Украины» заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией «Газпром» в Люксембурге. Старт аналогичным процедурам украинская компания дала в судах в США, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии.

Это произошло спустя год после того, как Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» и обязал российскую корпорацию выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов. В ходе встречи российская компания уведомила украинских коллег о том, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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