2019-05-03T15:00:54+03:00
В мире

Австрийский канцлер заявил о поддержке "Северного потока-2"

Курц отметил, что считает этот проект основой энергетической безопасности
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия будет поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2". Страна считает его основой своей энергетической безопасности, несмотря на противоположное мнение политиков в Брюсселе.

- Касательно "Северного потока - 2", мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует, в нем участвует одна из крупнейших австрийских компаний OMV, которая частично находится в государственной собственности, - подчеркнул Курц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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