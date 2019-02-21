Курц после встречи с Трампом заявил, что Австрия будет и дальше покупать газ у России

СЕГОДНЯ 05:58 2019-02-21T06:21:23+03:00

По словам австрийского канцлера, президент США напомнил ему, что Вашингтон против «Северного потока — 2», но в Вене «это и так знают»

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Американскому лидеру Дональду Трампу не удалось уговорить канцлера Австрии Себастьяна Курца отказаться от российского газа и строительства трубопровода «Северный поток — 2».

После встречи с президентом США Курц заявил, что его страна будет и дальше покупать газ у России. О подробностях переговоров с главой Белого дома австрийский канцлер рассказал в интервью ORF.

«Он (Трамп) ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надёжности энергоснабжения в Австрии», - сказал Себастьян Курц.

Глава австрийского правительства добавил, что его страна могла бы без проблем покупать американский газ, «но пока цена в России лучше, чем в США, Россия для нас привлекательнее как партнер», и Трамп, как бизнесмен, должен это понимать.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен раскритиковал политику Соединенных Штатов по отношению к строительству газопровода «Северный поток — 2», заявив, что администрация Трампа «относится к Евросоюзу и отдельным странам ЕС как к колониям».

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ИСТОЧНИК KP.RU