2019-02-21T06:21:23+03:00
Политика

Курц после встречи с Трампом заявил, что Австрия будет и дальше покупать газ у России

По словам австрийского канцлера, президент США напомнил ему, что Вашингтон против «Северного потока — 2», но в Вене «это и так знают»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с президентом США Дональдом ТрампомКанцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с президентом США Дональдом ТрампомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американскому лидеру Дональду Трампу не удалось уговорить канцлера Австрии Себастьяна Курца отказаться от российского газа и строительства трубопровода «Северный поток — 2».

После встречи с президентом США Курц заявил, что его страна будет и дальше покупать газ у России. О подробностях переговоров с главой Белого дома австрийский канцлер рассказал в интервью ORF.

«Он (Трамп) ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надёжности энергоснабжения в Австрии», - сказал Себастьян Курц.

Глава австрийского правительства добавил, что его страна могла бы без проблем покупать американский газ, «но пока цена в России лучше, чем в США, Россия для нас привлекательнее как партнер», и Трамп, как бизнесмен, должен это понимать.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен раскритиковал политику Соединенных Штатов по отношению к строительству газопровода «Северный поток — 2», заявив, что администрация Трампа «относится к Евросоюзу и отдельным странам ЕС как к колониям».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Владимир Путин: Покупать газ из США на 30% дороже - для Европы просто глупость

Президент России и канцлер Австрии поговорили в Эрмитаже, вопросы были все те же - Сирия, нефть, «Северный поток-2», российский трубный газ против американского сжиженного (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп распорядился не пускать в США американскую жену боевика ИГ*
Демократы собираются внести в конгресс об отмене введенного Трампом режима ЧП
Лейтенанта береговой охраны США заподозрили в подготовке теракта
В Исландии разрешили охотиться на китов еще пять лет
Из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва с Курского вокзала эвакуировали около 200 человек
Мадуро пообещал сделать Венесуэлу одной из мощных стран Латинской Америки
CNN: Минюст США уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования по «делу России»
Трамп представил две новые стратегии – антитеррористическую и по авиационной безопасности
Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина: «Зачем сразу так нервничать»
Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с информацией о данных банковских карт
Синоптики предупредили о метели в Москве
Поправки к Газовой директиве одобрены Советом ЕС
Samsung официально показал новый гнущийся смартфон Galaxy Fold
Трамп "пожелал удачи" Берни Сандерсу на выборах президента в 2020 году
Голикова назвала сумму, требуемую на реализацию льгот, предложенных Путиным
В Австралии разрешили добавлять эмодзи на автомобильные номера
Путин предложил США подсчитать скорость отечественного оружия
Квят показал лучший результат в третий день предсезонных заездов "Формулы-1"
Венесуэла закрыла границу с Нидерландскими Антильскими островами
Путин заявил о теоретической возможности отключения России от интернета
Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров поездов за грязные носки
Гуайдо заявил, что Россия и Китай не поддерживают Мадуро
Андрей Макаревич пояснил свою фразу о глупости 80% жителей Земли
"АвтоВАЗ" начал производство двухтопливной версии Lada Largus
Путин заявил о необходимости обеспечения инициативы и свободы предпринимательства в России
В Приморье возбудили уголовное дело по факту самосуда над пятиклассником