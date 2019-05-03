2019-05-03T19:22:36+03:00
Происшествия

Посольство РФ в Индии: в зоне бедствия могут оставаться россияне

Владимир Полуэктов рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, что циклон уже унес жизни не менее трех человек
Екатерина БЕЛОКОНОВАЛилия ЛАПИНА
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В Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклонаВ Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклонаФото: REUTERS
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В зоне бедствия в Индии могут находиться российские граждане, однако посольство РФ в республике пока не получало такой информации. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил пресс-секретарь диппредставительства Владимир Полуэктов.

Власти индийского Орисса эвакуировали свыше миллиона человек Фото: REUTERS

Власти индийского Орисса эвакуировали свыше миллиона человекФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Под ударом также оказался штат Андхра-Прадеш Фото: REUTERS

Под ударом также оказался штат Андхра-ПрадешФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал о том, что ранее власти индийского Орисса эвакуировали свыше миллиона человек из-за сильнейшего циклона "Фани", который обрушился на регион в пятницу, 3 мая. Также под ударом оказался штат Андхра-Прадеш.

Cильнейший циклон "Фани" обрушился на регион в пятницу Фото: REUTERS

Cильнейший циклон "Фани" обрушился на регион в пятницуФото: REUTERS

"Вы знаете, на сегодняшний день информации о российских гражданах, попавших в зону бедствия, у нас нет", - сказал дипломат.

"Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливни Фото: REUTERS

"Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливниФото: REUTERS

Он подчеркнул, что сотрудники консульства в Калькутте и посольства в Дели уже предупредили россиян об опасности, разместив у себя на сайтах и страницах в социальных сетях объявление от Департамента метеорологии Индии.

"Рейсы в обоих штатах, и в Ориссе, и в Андхра-Прадеш отменены. Более миллиона индийцев были переселены, по последним данным с индийской стороны, три человека погибли, счет пострадавших еще идет", - рассказал Полуэктов.

Рейсы в обоих штатах, и в Ориссе, и в Андхра-Прадеш отменены Фото: REUTERS

Рейсы в обоих штатах, и в Ориссе, и в Андхра-Прадеш отмененыФото: REUTERS

При этом он допустил, что в упомянутых выше штатах могут оставаться наши соотечественники. На такой случай все дипломаты уже предупреждены и готовы помочь.

"У нас там все предупреждены, готовы помочь, но пока информация не поступала. <...> В принципе, сделали все [возможное] с нашей стороны, и всегда готовы помочь нашим гражданам, попавшим в беду", - подытожил пресс-секретарь.

Циклон «Фани» в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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