Посольство РФ в Индии: в зоне бедствия могут оставаться россияне
В зоне бедствия в Индии могут находиться российские граждане, однако посольство РФ в республике пока не получало такой информации. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил пресс-секретарь диппредставительства Владимир Полуэктов.
Власти индийского Орисса эвакуировали свыше миллиона человекФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Под ударом также оказался штат Андхра-ПрадешФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Сайт kp.ru писал о том, что ранее власти индийского Орисса эвакуировали свыше миллиона человек из-за сильнейшего циклона "Фани", который обрушился на регион в пятницу, 3 мая. Также под ударом оказался штат Андхра-Прадеш.
Cильнейший циклон "Фани" обрушился на регион в пятницуФото: REUTERS
"Вы знаете, на сегодняшний день информации о российских гражданах, попавших в зону бедствия, у нас нет", - сказал дипломат.
"Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливниФото: REUTERS
Он подчеркнул, что сотрудники консульства в Калькутте и посольства в Дели уже предупредили россиян об опасности, разместив у себя на сайтах и страницах в социальных сетях объявление от Департамента метеорологии Индии.
"Рейсы в обоих штатах, и в Ориссе, и в Андхра-Прадеш отменены. Более миллиона индийцев были переселены, по последним данным с индийской стороны, три человека погибли, счет пострадавших еще идет", - рассказал Полуэктов.
Рейсы в обоих штатах, и в Ориссе, и в Андхра-Прадеш отмененыФото: REUTERS
При этом он допустил, что в упомянутых выше штатах могут оставаться наши соотечественники. На такой случай все дипломаты уже предупреждены и готовы помочь.
"У нас там все предупреждены, готовы помочь, но пока информация не поступала. <...> В принципе, сделали все [возможное] с нашей стороны, и всегда готовы помочь нашим гражданам, попавшим в беду", - подытожил пресс-секретарь.
Циклон «Фани» в Индии.
ИСТОЧНИК KP.RU