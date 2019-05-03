Трамп поговорил с Путиным по телефону

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-03T19:05:39+03:00

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В пятницу, 3 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Данную информацию уже подтвердили в пресс-службе Белого дома.

Сотрудники администрации президента США сообщили, что в ходе беседы двух политиков была затронута возможность заключения нового ядерного соглашения, в которое может быть включен также Китай. Кроме того, обсуждалась ситуация в Венесуэле и КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России "вмешательстве" в президентские выборы Соединенных Штатов. Весь разговор длился чуть более часа, передает Reuters.

Сайт kp.ru писал о том, что Трамп еще в марте выразил желание обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле, однако долгое время так и не звонил в Кремль. Последний телефонный разговор политиков состоялся более чем год назад - 20 марта 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU