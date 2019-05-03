2019-05-03T21:09:50+03:00
Политика

Израиль обменялся ударами с сектором Газа: двое погибли, пятеро ранены

Еврейское государство атаковало радикалов с воздуха в ответ на обстрел
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Двое израильских военнослужащих ранены в результате обстрела из сектора ГазаДвое израильских военнослужащих ранены в результате обстрела из сектора ГазаФото: REUTERS
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Палестинские радикалы обстреляли позиции израильской армии из южной части сектора Газа, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил еврейского государства.

"Один израильский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести, еще один военнослужащий был ранен легко. Пострадавшие эвакуированы для лечения", - говорится в коммюнике.

Известно, что в ответ на эту атаку по военному посту движения ХАМАС был нанесен удар с воздуха. Жертвами налета стали два палестинца, еще три радикала получили ранения, передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Минздрава анклава.

Сайт kp.ru писал о том, что боевики палестинского движения довольно часто обмениваются ударами с израильской стороной. Речь идет как об авианалетах, так и о танковых обстрелах.

Израиль наносит авиаудары по Газе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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