2019-05-03T21:52:38+03:00
Политика

США решили ужесточить санкции в отношении ядерной программы Ирана

Меры принимаются в рамках кампании по оказанию давления на Тегеран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США ужесточают ограничения в отношении ядерной программы ИранаСША ужесточают ограничения в отношении ядерной программы ИранаФото: REUTERS
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США решили ужесточить односторонние санкции в отношении ядерной программы Ирана. Об этом сообщили американский спецпредставитель по Исламской Республике Брайан Хук и помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"Мы ужесточаем рестрикции, распространяющиеся на ядерную программу Ирана, в рамках своей кампании по оказанию давления. Иран не может иметь никакого пути к созданию ядерного оружия", - сказал Хук.

По его словам, в скором времени перестанут действовать исключения, позволявшие Тегерану поставлять излишки тяжелой воды Оману и обменивать обогащенный уран на "желтый пирог". При этом исключения в отношении атомной электростанции "Бушер" и ядерных объектов в Араке и Фордо все еще продолжат действовать, но не 180 дней, как было изначально, а 90, передает Bloomberg.

Сайт kp.ru писал о том, что в ноябре 2018 года вступили в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана. Действие этих ограничительных мер было приостановлено после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий, однако Вашингтон решил выйти из соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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